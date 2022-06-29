Sivas'ta vagona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Sivas'ta vagona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Serhat Zafer - Güncel
Sivas'ta vagona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta yapım aşamasındaki yük vagonuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta yapım aşamasındaki yük vagonuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte vagon imalatı yapan bir fabrikada yavru kedinin, yapımı süren bir vagonun boşluk kısmına sıkıştığını görenler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kediyi ve sıkıştığı bölgeyi zeytinyağı ile yağlayan itfaiye ekipleri, hayvanı sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Sivas Belediyesi İtfaiye Sivas kedi Güncel Haberler

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