Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 4,44 gram uyuşturucu madde, ve 1008 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 6'sı mahkemece tutuklandı.