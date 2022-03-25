Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.
SİVAS (AA) - Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 4,44 gram uyuşturucu madde, ve 1008 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 6'sı mahkemece tutuklandı.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel