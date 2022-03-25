Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Haberler

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Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 4,44 gram uyuşturucu madde, ve 1008 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 6'sı mahkemece tutuklandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sivas, Güncel, Haberler

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