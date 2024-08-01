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Sivas'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S'nin (59) evinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundurduğuna dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği Raket'in destek verdiği aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği, silahlara ait fişek, bir miktar kenevir, 600 gram kubar esrar ve 2 dedektör ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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