Sivas'ta Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla Hapis Cezası Alan Kişi Beraat Etti

Şarkışla ilçesinde yaşayan ve güneş enerjisi su ısıtma sistemleri işi ile uğraşan Bahadır Kuzey 2021'de il merkezine arkadaşlar Cem İlhan (45) ve Mesut Durmuş (37) ile birlikte gezmeye geldi. Bu sırada bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Mevlana Mahallesi'nde bulunan Bahadır Kuzey 2 arkadaşının bulunduğu ikamete düzenlediği operasyonla Kuzey ve yanındaki 2 arkadaşını gözaltına aldı. Yapılan aramada C.İ.'nin üzerinde 106 gram metamfetamin, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi. Tutuklanan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti nedeniyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 18 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia eden ve 7 kez hakim karşısına çıkan Bahadır Kuzey, 18 yıl hapis cezası aldı. Cem İlhan (45) ve Mesut Durmuş (37) da 18'er yıl ceza aldı. Kuzey'in, Kayseri İstinaf Mahkemesi'ne giden davası bozuldu ve delil yetersizliği nedeniyle 23 ay 23 gün sonra beraatine karar verildi.

'MADDİ MANEVİ ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIM'

Suçsuz yere hapis yattığını söyleyen Kuzey, "2021 yılında pandemi zamanında arkadaşlarımla Sivas'a gezmeye gittik. Polisler bizi orada uyuşturucu ticaretinden dolayı gözaltına aldı. Yapmadığım bir suçtan dolayı bir türlü kendimi izah edemedim. 23 ay 23 gün cezaevinde kaldım. Ama en sonunda suçsuz olduğum anlaşıldı, beraat ettim. Hakkımı arıyorum. Bana iftira atıldı. Mahkeme bana 18 yıl hapis cezası verdi ve hayatımı kararttı. İşlerim aksadı ve maddi manevi çökmüş durumdayım. Hakkımı arıyorum. İnsanlara da kendimi anlatamıyorum. Herkes bana suçlu gözüyle bakıyor. Suçsuzluğum ispatlandı ama bunu insanlara anlatmak zor. Ben kendimi ifade edene kadar 23 ay geçti. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Adalet tecelli etti ama biraz geç etti" dedi.