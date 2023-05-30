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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Güncel Haberler

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda, 440 gram metamfetamin, 111 gram esrar, 100 uyuşturucu hap ve narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 440 gram metamfetamin, 111 gram esrar, 100 uyuşturucu hap ve narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri ise hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Narkotik Sivas Güncel Haberler

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