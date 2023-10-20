Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 574 Bin 229 TL Ele Geçirildi

Sivas'ta yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 574 bin 229 lira para ele geçirildi. Uyuşturucu hapların ve paranın bilgisayar kasasında gizlenmesi dikkat çekti.

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 574 bin 229 lira para ele geçirildi, uyuşturucu hapların ve paranın bilgisayar kasasında gizlenmesi dikkat çekti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 hafta içerisinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda şüpheli şahısların ikametleri, üzerleri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 18 parça halinde daralı ağırlığı 419,71 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 parça 0,5x0,5 santim ebatlarında kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi, 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 382,39 gram narkotik içerikli olduğu değerlendirilen madde, 2 adet captagon hap, 2 adet ecstacy hap, 84 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 1 adet Kurusıkı tabanca ve 15 adet fişek, 1 adet Narkotik madde kullanma aparatı, 1 adet sahte kimlik ve narkotik madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 41 bin 800 TL ile 19.000 bin dolar ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 3 şahıs hakkında madde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklandı. - SİVAS