Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı
Sivas'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı. Operasyonda 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Kayseri kara yolunda durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı.