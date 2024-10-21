Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik çalışmada 1665 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken, 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti suçunu işledikleri tespit edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 41 parça halinde 1665 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza maddesi, 31 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.