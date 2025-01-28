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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
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Sivas'ta düzenlenen operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının araçları ve ikametlerindeki aramalarda, 184,48 gram metamfetamim, 6,9 gram esrar, yaklaşık 27 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 3'ü hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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