Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sanayi mevkisinde durdurdukları araçta narkotik köpeği "Atik"in de katılımıyla arama yaptı. Ekipler, araçta gizlenmiş halde 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheliler T.Y (34) ve R.G (28), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Şarkışla Jandarma Sivas Güncel Haberler

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