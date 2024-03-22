Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu emdirilmiş 12 bin 260 kağıt ile 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Güvenlik Suç Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024 Mart, ay tutulması hangi gün? Ay tutulması ne demek? SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title