Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama
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Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler arasında metamfetamin ve silahlar bulundu.

SİVAS'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve madde kullanımını sosyal medya aracılığı ile özendiren kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele, KOM, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince Sivas'ta 14, Gaziantep'te ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 25,81 gram metamfetamin, 212 sentetik ecza, 0,81 gram sentetik kannobinoid, 2,28 gram esrar, 193 kullanımlık kağıda emdirilmiş vaziyette sentetik kannobinoid, 2 kurusıkı tabanca, 21 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Haber: Sivas,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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