Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 parça halinde 369 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 20 bin 614 sentetik hap, 1 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.