Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo 428 Gram Esrar Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu arama köpeği 'Raket' yardımıyla 2 otomobilde yapılan aramada 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.