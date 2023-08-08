Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo 428 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu arama köpeği 'Raket' yardımıyla 2 otomobilde yapılan aramada 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
SİVAS'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu arama köpeği 'Raket' yardımıyla 2 otomobilde yapılan aramada 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Gürün ilçesindeki Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki uygulama sırasında 2 otomobil durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Raket'in yardımıyla araçlarda arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada aracın bagaj kısmındaki stepne bölmesine gizlenmiş 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. (DHA)