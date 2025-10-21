Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyonda 1082 sentetik hap, bir hassas terazi ve ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi.
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1082 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından tutuklandı.