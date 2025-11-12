Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Narkotik ekipleri sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların üst aramasında 2 parça halinde 18,80 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel