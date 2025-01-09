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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 128 gram sentetik uyuşturucu ve 57 bin 600 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda 128,34 gram sentetik uyuşturucu ve 9 parça halinde yaklaşık 57 bin 600 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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