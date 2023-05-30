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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncel Haberler

Sivas'ta düzenlen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda; 439,69 gram metamfetamin maddesi, 110,85 adet esrar maddesi, 100 adet ecstacy maddesi ve 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Sivas'ta düzenlen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; 439,69 gram metamfetamin maddesi, 110,85 adet esrar maddesi, 100 adet ecstacy maddesi ve 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. 1 şahsa, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları çerçevesinde işlem yapıldı. Yakalanan 1 şahıs tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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