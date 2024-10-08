Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bilgilendirme Konferansı Düzenlendi

Sivas'ta Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bilgilendirme Konferansı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen konferansta, Türk Kızılayı ve emniyet birimleri üniversite öğrencilerine afet yardımları, kan bağışı, uyuşturucu ile mücadele konularında bilgi verdi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılayı Şarkışla Şubesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mucadele Şubesi görevlileri, öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi.

Türk Kızılayı Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Kızılay'ın afet yardımları, kan bağışı kampanyaları, sosyal yardımlar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Emniyet personeli de öğrencileri uyuşturucuyla mücadele, "Narkorehber", "Narkogençlik" ve "En iyi narkotik polisi anne" projeleri konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel

Türk Kızılayı Konferans Şarkışla Güvenlik Kızılay Eğitim Sağlık Güncel sivas

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda

Kiralamalarda bunu yapanlara ağır ceza yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.