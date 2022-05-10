Sivas'ta üniversite öğrencileri uçurtma şenliği düzenledi - Haberler

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Sivas'ta üniversite öğrencileri uçurtma şenliği düzenledi

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta üniversite öğrencileri uçurtma şenliği düzenledi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, uçurtma şenliği düzenledi.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, uçurtma şenliği düzenledi.

Has Bahçe alanında gerçekleşen etkinliğe Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.

Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Okul Öncesi Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Berkil, okul öncesi eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte öğrenciler uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çocuk Gelişimi, Cumhuriyet, Bahçe, Güncel, Haberler

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