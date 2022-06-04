Üniversite öğrencileri köy okulunu onardı - Haberler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) eğitimini sürdüren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyesi 38 öğrenci, Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağı Çakmak köyündeki ilkokul binasını tadilattan geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşme sonucu belirlenen Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyündeki ilkokula gelen 38 öğrenci, eksiklikleri tespit etti.

Öğrenciler, 2 gün süren tadilat çalışmasının ardından okulun dış cephesini ve sınıfların duvarlarını boyadı.

Harç karıp boya yapan öğrenciler, kapı ve pencereleri onardı, çocuklar için duvarlara çeşitli resimler çizdi, oyun oynadıkları öğrencilere oyuncak hediye etti.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Toplum Gönüllüleri Vakfı koordinatör hocası Deniz Gölbaşı, AA muhabirine, özelikle okul boyamalarında ve çeşitli etkinliklerde farkındalık oluşturmak için faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Yıl içinde 2-3 köy okulunu boyadıklarını belirten Gölbaşı, bu yıl okul tadilatı konusunda ikinci faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Aşağı Çakmak köyündeki okulun tadilatını yaparak öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlamak istediklerini dile getiren Gölbaşı, "Çocuklar bizim için çok önemli. Onların motivasyonunu artırmayı, daha nezih bir ortamda eğitim görmelerini sağlamayı amaçladık." dedi.

"Genellikle köyleri tercih ediyoruz"

Gönüllü öğrencilere teşekkür eden Gölbaşı, şunları kaydetti:

"Okulların duvarlarına resim yapmak, çocuklarımızı daha çok motive ediyor. Çocuklar bu konuda emeklerini esirgemiyorlar, öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz boş zamanlarında kafelerde, başka alanlarda oturmak yerine burada çocuklarımıza hizmet etmek amaçlı güzel işler yapıyorlar. Bu nedenle çok değerli bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Hizmet anlamında genelde köy okullarını tercih ediyoruz. Onların daha çok ihtiyacı oluyor."

Gölbaşı, yaptıkları faaliyetlerde Sivas esnafının desteğini de aldıklarını belirterek, kendilerine her konuda yardımcı olan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e de teşekkür etti.

Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Ali Sevinç de yaptıkları çalışmanın her açıdan güzel olduğunu söyledi.

Grupta yer alan arkadaşlarına teşekkür eden Sevinç, "Arkadaşlarla ve çocuklarla iletişimimizi geliştiriyoruz. Sadece okul boyama ile sınırlandırmak gerekmiyor. Aldığımız eğitimlerde bize kişisel olarak da çok fayda sağlıyor." diye konuştu.

Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Edanur Açık da yaptıkları faaliyetlerin kendisine çok şey kattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada çocukların yüzünde bir nebze olsun gülümseme oluşturmak için kendi zamanımızdan, aktivitelerimizden zaman ayırıyoruz, bu da bizi çok motive ediyor. Çünkü bizden sonra okuyacak nesiler onlar olduğu için onların önünü açabilmek, onlara destek olabilmek bizim için çok önemli. Bu nedenle onlara destek olabilmek için her şeyi yapıyoruz."

Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rümeysa Petek de çocukların kendilerini gördüğü zaman çok mutlu olduğunu anlatarak, "Çocuklar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. 'Mutlu etmek mutlu eder' sloganıyla burada boya yapıyoruz, okulun ihtiyaçları ile ilgileniyoruz. İmkanlarımız dahilinde onlara oyuncak hediye ettik. Tek amacımız onları mutlu etmek." ifadelerini kullandı.