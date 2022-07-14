Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D.S. (63) yönetimindeki 58 BG 680 plakalı beton blok yüklü tır, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisi Yassıcabel köyü yakınlarında, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan D.S, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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