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Sivas'ta Türkülerle Diyar Diyar Konseri

Sivas'ta Türkülerle Diyar Diyar Konseri
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Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Türkülerle Diyar Diyar' konserinde Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçıları Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait türküler seslendirdi.

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçıları "Türkülerle Diyar Diyar" konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, şef Fikret Ayyıldız yönetimindeki konserde Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçıları Aydın Bakar ve Zahide Özdemir, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konseri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Kültür AŞ Genel Müdürü Adem Kehci, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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