Sivas'ta, Türk Kızılay halk sağlığı etkinliği düzenledi
Türk Kızılay Sivas Şubesi ve Genç Kızılay Gönüllü ekipleri tarafından halk sağlığı etkinliği düzenlendi.
Türk Kızılay Sivas Şubesi ve Genç Kızılay Gönüllü ekipleri tarafından halk sağlığı etkinliği düzenlendi.
Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin gönüllü öğrencileri vatandaşların tansiyon, şeker ve kilolarını ölçerek bilgilendirme çalışması yaptı.
Türk Kızılay Sivas Şubesi Genç Kızılay Başkanı Murat Bıkmaz, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür etti.
Vatandaşların etkinlikten memnun kaldığını söyleyen Bıkmaz, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.
Türk Kızılay ekipleri vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA / Güncel