Sivas'ta Türk Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Sivas'ta Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivas'ta Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ve jandarma personeli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Sevinç ve beraberindekiler, daha sonra anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel