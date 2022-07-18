Sivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
AA - Faruk Kara - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Ballıca köyünde ot biçmek için araziye giden M.Ç. idaresindeki 58 SC 472 plakalı traktörde bulunan B.G. (10), dengesini kaybederek düştü.
Traktörün üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
M.Ç, gözaltına alındı.
AA / Faruk Kara - Güncel