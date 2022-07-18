Sivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

AA - Faruk Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Ballıca köyünde ot biçmek için araziye giden M.Ç. idaresindeki 58 SC 472 plakalı traktörde bulunan B.G. (10), dengesini kaybederek düştü.

Traktörün üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

M.Ç, gözaltına alındı.

AA / Faruk Kara - Güncel

Koyulhisar Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title