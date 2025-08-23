Sivas'ta Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

SİVAS'ta, buğday yüklü traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Sivas- Ankara kara yolu Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan İ.A. idaresindeki 55 AKR 50 plakalı otomobil, üzerinde plakası bulunmayan N.T. yönetimindeki buğday yüklü traktör ile çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ile yanında bulunan V.A. ile B.A.'nın yaralandığı belirilendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktörün sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.