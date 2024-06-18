Sivas'ta traktör devrildi, sürücü yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı ve tedavi altına alındı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
B.K. (58) kontrolündeki 58 ADV 349 plakalı traktör, Şenbağlar köyü yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.