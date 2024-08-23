Sivas'ta traktör devrildi: 4 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 4 kişi yaralandı. Traktörün devrilmesi sonucu yaşanan kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.Ç. (68) yönetimindeki traktör, Aşağıakören köyü Maden mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan D.Ç. (64), S.D. (63) ve M.Ç. (54) yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.