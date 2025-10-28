Haberler

Sivas'ta Trajedi: KGYS Kameraları ile Kayıt Altına Alınan Trafik Kazaları

Güncelleme:
Sivas'taki bazı trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, eylül ayında yaşanan bu kazaları internet sitesinde paylaştı. Kazalarda aşırı hız ve dikkatsizlik ön planda.

Sivas'taki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, yurt genelinde eylül ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Görüntülerde, Sivas Lisesi Kavşağı'nda bir otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yere savrulması yer alıyor.

Yenişehir Kavşağı'nda yaşanan kazada ise bir otomobilin orta refüje çarpması görüntülere yansıyor.

Bir başka kazada da yolda ani manevra yapan bir aracın motosiklete çarparak sürücüsünü yere düşürmesi görülüyor.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
