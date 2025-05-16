Sivas'ta Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sivas- Ankara karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsü Selim İpek'in direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole devrildi. Hastaneye kaldırılan İpek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SİVAS'ta, kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Selim İpek (35), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu Direkli- Bedirli Kavşağı'nda meydana geldi. Selim İpek yönetimindeki 58 NC 883 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Selim İpek sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İpek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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