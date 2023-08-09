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Sivas'ta Trafik Kazasında Araç Ters Döndü, Kadın Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında araç ters döndü ve araçtaki kadın sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında araç ters döndü. Ters dönen aracın kadın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 58 AEA 750 plakalı Audi marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında ters döndü. Kazada sürücü S.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Ç. araçtan çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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