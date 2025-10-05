Haberler

Sivas'ta Trafik Kazasında 6'sı Çocuk 10 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazasında 6'sı Çocuk 10 Yaralı
Güncelleme:
Sivas-Ankara karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

İ.A. (46) yönetimindeki 06 DPM 617 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde S.A. (46) idaresindeki 58 AGM 278 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi, otomobil ise yön levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki B.A. (14), M.F.A. (10), H.A. (18), F.B.A. (7), M.A. (14), M.A. (9), R.A. (12) ve S.A.A. (19) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
