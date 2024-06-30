Sivas'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Sivas-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.
M.G. (28) yönetimindeki 58 KB 153 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Mescitli köyü yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E.G. (1), T.Y. (5), C.Y. (55), Ö.G. (25) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.