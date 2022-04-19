Sivas'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

F.A. yönetimindeki 58 AD 248 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu Kovalı mevkisi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan Z.E. (47), S.A. (29) ve D.A. (2) yaralandı.

Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Kayseri, Tragger, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title