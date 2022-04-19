Sivas'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.A. yönetimindeki 58 AD 248 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu Kovalı mevkisi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan Z.E. (47), S.A. (29) ve D.A. (2) yaralandı.
Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel