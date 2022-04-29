Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Turan Koçak (64) idaresindeki 38 DG 694 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Gücük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
Kazada sürücü ile eşi Döne Koçak (60) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel