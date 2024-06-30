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Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Sivas-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

M.G. (28) yönetimindeki 58 KB 153 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Mescitli köyü yakınlarında devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E.G. (1), T.Y. (5), C.Y. (55), Ö.G. (25) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kayseri trafik Sivas AFAD Yaşam Güncel Haberler

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