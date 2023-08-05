Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazada bir cip ile bir tır çarpıştı ve olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak cip sürücüsü hayatını kaybetti.