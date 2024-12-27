Sivas'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında M.K. yönetimindeki otomobil, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. yönetimindeki 45 ACB 692 plakalı otomobil, Ekrem Erdem Bulvarı'nda, aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel