Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.G. yönetimindeki 58 ACA 998 plakalı otomobil ile İ.K. idaresindeki 34 GFN 066 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile her iki araçtaki H.Ş., T.K., H.Ş. ve T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/ SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
