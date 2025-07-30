Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Gürçayır Beldesi kavşağında A.K. (79) idaresindeki 58 ET 774 plakalı otomobil ile A.H. (46) yönetimindeki 20 ARS 815 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yol kenarında durakta bekleyen R.Ç. (55) ile sürücülerden A.K. ve otomobillerde bulunan yolcular E.D. (71), M.H. (68) ve M.H. (74) yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.