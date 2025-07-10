Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Sivas-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

M.I. (45) yönetimindeki 34 HPS 209 plakalı otomobil ile E.K. (37) idaresindeki 34 MKM 546 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki K.Y.I. (39), A.E.I. (7) ve F.C. (37) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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