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Sivas'ta trafik kazası: 5'i çocuk 10 kişi yaralandı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar tedavi altına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5'i çocuk 10 kişi tedavi altına alındı.

M.A. (32) yönetimindeki 34 HCP 484 plakalı otomobil ile A.Ş. (35) idaresindeki 58 AAC 826 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan A.A. (34), E.A. (35), N.A. (7), Ö.A.A. (5), Ü.H.A. (9), H.E.A. (12), D.F. (38) ve D.Z.A. (3) yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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