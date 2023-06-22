Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonun su kanalına düşmesi sonucu sürücü hafif, araçta bulunan yolcu ise ağır yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
H.K. (37) yönetimindeki 41 H 8649 plakalı kamyon, Gürün'den Pınarbaşı istikametine seyir halindeyken D-300 kara yolunda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki su kanalına düşüp, daha sonra karşı şeride geçti.
Kazada sürücü hafif, araçta bulunan Z.K. (63) ise ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Z.K, Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel