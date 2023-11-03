Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralı yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada her iki aracın sürücüsüne toplamda 24 bin 570 lira idari para cezası kesildi.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı yolcu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan iki aracın sürücüsüne de toplamda 24 bin 570 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde meydana geldi. M.C. idaresindeki 58 NC 993 plakalı otomobil ile H.B. yönetimindeki 42 ATT 65 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 ATT 65 plakalı otomobil ağaca çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri 42 ATT 65 plakalı araç içerisinde sıkışan yaralı yolcuyu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı yolcu N.B. ve yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan 42 ATT 65 plakalı araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, 58 NC 993 plakalı araç sürücüsü ve araç sahibine ise 16 bin 380 lira olmak üzere toplamda 24 bin 570 lira idari para cezasının uygulandığı öğrenildi. - SİVAS