Sivas'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ile bir traktörün karıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 yolu Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. E.Ö. (38) yönetimindeki 16 ACL 69 plakalı otomobil, M.Y. yönetimindeki 58 SC 767 plakalı traktöre çarparak devrildi. S.B.'nin (25) kullandığı 28 AE 006 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak istediği sırada yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazanın ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y., F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö. (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Oğuzhan ÇİFCİ/SİVAS,