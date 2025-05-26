Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
S.D. yönetimindeki 28 DE 946 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Bahçe köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan S.D. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel