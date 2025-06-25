Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı
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Sivas'ta otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

B.K. yönetimindeki 34 EZD 765 plakalı panelvan ile İ.K. yönetimindeki 58 AEV 866 plakalı otomobil Sivas-Karaçayır yolu Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan M.K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İ.K, A.N.K, H.İ.K, R.K, Ş.K. ve panelvanda bulunan E.K, Y.V. ve T.E.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, M.K'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan panelvan sürücüsü B.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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