Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araca çarpması sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, üçü çocuk dört kişi yaralandı. Yaralıların durumu ağır.

SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobilin başka otomobile çarptığı kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Ulaş ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ulaş yönüne giden Umut Akbulut'un (25) kullandığı 54 SC 518 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp, karşı şeride geçen otomobil, 58 NC 914 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol üzerinde ters döndü. Aynı istikametten gelen 34 HTZ 331 plakalı TIR'ın şoförü de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazada otomobilde bulunan Merve Akbulut (28) hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte araçta bulunan çocuklar M.A. (9), A.A. (7) ve H.A. (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeni ile Sivas-Malatya kara yolu, Ulaş ilçesinden Sivas yönüne tek şeritli olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç konvoyları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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