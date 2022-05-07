Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İmdat Dedecan (35) yönetimindeki 33 MB 5094 plakalı pikap, Sivas-Kayseri kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda, Salih Aker'in (72) kullandığı 58 ABH 005 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Salih Aker ve aracındaki Leman Aker (59) ile diğer araçta bulunan Mulham Tarshahanı yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Salih Aker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.